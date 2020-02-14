Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Разработчики пакета улучшений Silent Hill 2: Enhanced Edition для популярной игры Konami и Team Silent выпустили «совершенно новую версию» модификации. Об этом 14 февраля сообщил портал DSOGaming.

С ней игра получила поддержку мягких теней, самозатенения, улучшение эффектов тумана и стала более «кровавой». Разработчики также добавили в Silent Hill 2: Enhanced Edition опцию Fog Fix, которая приближает изображение тумана в игре к её версии для PlayStation 2.

Одним из самых важных дополнений стало то, что создатели мода добавили функцию блокировки ядер процессора. По их словам, это может предотвратить зацикливание звука и решить проблемы с производительностью.

Напомним, релиз хоррор-игры Silent Hill 2 состоялся в сентябре 2001 года на платформе PlayStation 2. Игру впоследствии перевыпустили на ПК, PlayStation 3, Xbox и Xbox 360.

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