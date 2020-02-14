Екатеринбург, , 22:19 — REGNUM Цены на медицинские маски в свердловских аптеках выросли на 11,8% за неделю с 3 по 9 февраля 2020 года. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как заявили изданию в региональном управлении ФАС, сейчас стоимость товара варьируется от 4,2 до 10 рублей за одну маску.

«Рост цен, по сравнению с периодом января 2020 года, незначительный», — сказала врио главы управления Екатерина Воробьева.

В антимонопольном ведомстве не замечают необоснованного завышения цен на товар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге зафиксировали дефицит медицинских масок. На севере города маски зачастую невозможно найти в аптеках.

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