Женева, Швейцария, , 21:52 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 на африканском континенте 14 февраля официально подтвержден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Речь идет о сообщении минздрава Египта, заявившего об обнаружении коронавируса нового типа у одного из иностранных граждан.

Ранее ни один из десятков случаев заражения коронавирусом, о которых сообщалось из стран Африки, не был подтвержден.

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