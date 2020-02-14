Женева, Швейцария, 14 февраля 2020, 21:52 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 на африканском континенте 14 февраля официально подтвержден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Речь идет о сообщении минздрава Египта, заявившего об обнаружении коронавируса нового типа у одного из иностранных граждан.
Ранее ни один из десятков случаев заражения коронавирусом, о которых сообщалось из стран Африки, не был подтвержден.
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