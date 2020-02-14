Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Конференция Global Marketing Summit была отменена компанией Facebook из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 14 февраля сообщает газета San Francisco Chronicle.

Представитель компании Энтони Харрисон заявил изданию, что Global Marketing Summit был отменён в качестве превентивной меры безопасности, из-за рисков, возникших для здоровья населения в связи с коронавирусом.

Мероприятие будет проведено в последующие годы.

Конференция должна была состояться в Сан-Франциско с 9 по 12 марта в выставочном комплексе «Центр Москоне». На мероприятие должны были прибыть около пяти тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе компании Facebook от участия во Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress), который должен состояться в Барселоне из-за эпидемии коронавируса.

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