Каир, , 20:22 — REGNUM Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на территории Египта. Об этом сообщило 14 февраля министерство здравоохранения страны.

По информации ведомства, заразившийся вирусом прибыл из-за рубежа и является иностранным гражданином.

Стоит отметить, что Египет стал первой из африканских стран, в которой зафиксировано заболевание.

По последним официальным данным, жертвами коронавируса стали уже почти 1,5 тысячи человек. Число подтверждённых случаев заболевания приблизилось к 64 тысячам, около семи тысяч пациентов на сегодняшний день излечились.