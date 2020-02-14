Пекин, , 19:58 — REGNUM В Пекине установлен двухнедельный карантин для всех въезжающих и выезжающих из города. Соответствующее распоряжение издано 14 февраля местными властями по решению рабочей группы по предотвращению распространения нового коронавируса.

Как сообщается, теперь все лица, прибывающие или покидающие город, обязаны в течение двух недель оставаться дома под наблюдением медиков. Желаниющие также могут быть помещены в специальную карантинную зону.

Напомним, по последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали уже почти 1,5 тысячи человек. Число подтверждённых случаев заболевания приблизилось к 64 тысячам, выздоровели на сегодняшний день почти семь тысяч пациентов.