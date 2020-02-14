Москва, , 19:30 — REGNUM Ополченец ДНР Бенес Айо едет в Москву, чтобы попросить президента России Владимира Путина предоставить ему политическое убежище в России. Об этом он лично сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Ополченец ДНР рассказал, что был отпущен на свободу еще 13 февраля. Выйдя из следственного изолятора, он переночевал в хостеле и взял билет до Москвы.

Айо также сообщил, что побеседовал с представителями прокуратуры. Сотрудники надзорного органа сообщили, что вопрос относительно него не решён — Латвия требует его выдачи. Сейчас правоохранительные органы РФ, со слов Айо, будут изучать материалы его дела, чтобы определить, насколько оно правомерно и не является ли сфальсифицированным Латвией из политических мотивов. При этом ополченец ДНР обязан являться в правоохранительные органы РФ по первому их вызову.

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