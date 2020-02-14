Пекин, , 17:10 — REGNUM Школьные учителя в Китае должны организовать учебный процесс онлайн в связи с карантином в учебных заведениях. Об этом 14 февраля сообщило Министерство образования КНР.

В настоящее время контроль над распространением вируса в стране особенно важен, поэтому в качестве мер профилактики школам запрещается организовывать любые встречи и собрания учителей и школьников. Учителя должны полностью перейти на онлайн-обучение, включая дистанционное преподавание на онлайн-платформах и проверку домашнего задания на интернет-ресурсах.

В минобразования страны подчеркнули, что учебные заведения не обязаны проводить занятия во внеучебное время, а все часы онлайн-обучения будут засчитаны как уроки по школьной программе.