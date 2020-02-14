Москва, , 16:16 — REGNUM Психологические и правовые консультации смогут получать в российских медучреждениях беременные женщины, сообщается 14 февраля на портале нормативных правовых актов.

Проект соответствующего приказа разместил Минтруда РФ — «в целях создания условий для оказания женщинам в период беременности услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи в медицинских организациях».

В этих медучреждениях будет организована работа кабинетов правовой и врачебно-социальной поддержки. Также планируется создание Центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Помогать обратившимся женщинам будут психологи, юристы, специалисты социальной сферы. Специалисты могут быть привлечены из других организаций, если в медучреждении нет соответствующих ставок.

Отметим, что эти консультации рассчитаны в том числе и на то, что женщине может понадобиться помощь в случае совершения в отношении неё физического насилия. С согласия женщины консультант сможет принять меры по защите её прав, в частности с привлечением полиции.

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