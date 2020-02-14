Челябинск, , 16:12 — REGNUM Потерявшая в Таиланде своих двух детей семья из Челябинска получит из областного бюджета 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсоцотношений.

Также им выплатят страховое возмещение, примерно по 500 тыс. рублей на каждого ребёнка. Отметим, что дети были застрахованы.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла возле острова Пхукет. Столкнулись два скоростных катера. Погибли два ребёнка (мальчик 12 лет и шестилетняя девочка, оба из Челябинска). Ещё более 20 туристов-россиян выжили, но получили травмы.