Воронеж, , 16:07 — REGNUM Иск к заместителю начальника регионального управления ГИБДД о взыскании неподтвержденного законными доходами имущества на сумму 50 млн рублей направил прокурор Воронежской области Александр Гулягин в Советский суд Воронежа. Об этом ИА REGNUM сообщил 14 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов. Деньги по требованию руководителя надзорного ведомства должны быть обращены в доход государства.

«Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУ МВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей. Однако у них отсутствовали необходимые денежные средства на приобретение данных объектов недвижимости. Имеющиеся доходы исключают возможность совершения за их счет указанных сделок», — уточнил представитель прокуратуры.

Кроме того, по данным ведомства, заместитель начальника УГИБДД по Воронежской области принимал непосредственное участие в заключении семи сделок, общая сумма оценивается в 23,3 млн рублей.

«Поскольку высокопоставленным полицейским не представлены доказательства, подтверждающие приобретение на законные доходы спорного имущества, оно в соответствии с действующим законодательством подлежит обращению в доход Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре.

В общей сложности прокуратура настаивает на обращении в доход государства 22 объектов стоимостью 50 млн рублей.

«Главным управлением МВД России по Воронежской области осуществлены мероприятия по контролю за расходами, в ходе которых выявлен факт несоответствия расходов доходам непосредственно государственного служащего, в результате которых он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.