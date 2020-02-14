Кале, Франция, , 16:03 — REGNUM Восемьдесят девять мигрантов были эвакуированы из стихийного лагеря в промышленной зоне города Кале во Франции в пятницу, 14 февраля, сообщает Le Figaro.

«Утром 89 мигрантов посадили на автобусы и развезли по центрам приема беженцев. 20 человек с неопределенным статусом были задержаны», — говорится в заявлении префектуры города Кале.

По данным французской ассоциации «L'Auberge des migrants», в Кале находится около 300 беженцев, в основном из Афганистана, Пакистана, Эритреи и Эфиопии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нидерландах задержали четверых человек, подозреваемых в перевозке нелегалов.

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