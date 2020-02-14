Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM Штраф в размере 13 255 тенге ($35) предусмотрен для водителей автомобилей на газе, которые используют закрытые стоянки. Об этом 14 февраля заявил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Владимир Беккер на пресс-конференции.

По его словам, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, или 13 255 тенге.

Кроме того, если в результате нарушения правил наступят серьезные последствия, то действия водителя попадут под Уголовный кодекс. Беккер добавил, что в республике зарегистрировано 340 автомобилей на газе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане планируют ввести специальный опознавательный знак, которые необходимо клеить на автомобили, использующие газобаллонное оборудование.

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