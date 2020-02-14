Москва, , 15:43 — REGNUM УАЗ-450, который чаще всего в России называют «буханкой», станет героем новой компьютерной игры Ghostrunner от студии One More Level. Об этом 14 февраля сообщает портал 73online со ссылкой на официальную группу УАЗа «ВКонтакте».

Сообщается, что игра появится летом 2020 года. Причем «буханке», по сюжету, отведена судьбоносная роль в спасении всего человечества.

«Глобальные катаклизмы уничтожили все города Земли за исключением одного. Жизнь человека превратилась в сплошной боевик, цель которого — выжить. И лишь один автомобиль может противостоять этому лютому замесу. Конечно, «Буханка». Мы никогда не сомневались в её умении сопротивляться любым экстремальным условиям», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце января исполнилось 62 года с момента выпуска первой модели УАЗ-450.

Читайте также: Обнародованы рендеры «Русского Прадо» от УАЗ