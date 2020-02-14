Ташкент, , 15:32 — REGNUM Водителей в Ферганской области Узбекистана не будут штрафовать за легкие нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВД.

С 14 по 21 февраля в Ферганской области запущен проект «Мехр» («Добро»). Инспекторы не будут штрафовать водителей, а ограничатся предупреждением. Проект направлен на формирование культуры вождения и повышение ответственности автовладельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 сентября 2019 года в Ташкенте введен экспериментальный режим работы нескольких светофоров, на которых после красного сигнала сразу загорается зеленый. Эксперимент показал положительные результаты работы.

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