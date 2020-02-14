Москва, , 15:29 — REGNUM В законопроекте об ограничении работы так называемых «наливаек» ко второму чтению может появиться норма, которая позволяет закрыть подобные заведения в многоквартирных домах без обязательного согласия всех жителей дома. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Речь идёт о законопроекте, который направлен на то, чтобы вернуть региональным властям право регулировать работу расположенных в многоквартирных домах кафе, где реализуется алкоголь. Рабочая группа работает над подготовкой законопроекта ко второму чтению.

«Мы предлагаем отменить необходимость 100%-ного охвата голосованием собственников многоквартирного дома для прекращения деятельности этих псевдо-кафе. Мы все понимаем, что на практике собрать всех собственников жилья невозможно. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы ко второму чтению из закона эта норма была изъята», — заявил Хинштейн.

Помимо этого, депутаты также обсуждают идею дать регионам право устанавливать дополнительные требования к подобным заведениям общественного питания.

«Наша задача, чтобы в весеннюю сессию законопроект был принят во втором и третьем чтениях», — отметил Хинштейн.