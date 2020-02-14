Ульяновск, , 15:27 — REGNUM В Ульяновской области для избежания «спекуляции и ажиотажа» ввели лимит по продаже медицинских масок в одни руки. Один человек может приобрести пять масок. Об этом сообщает минздрав региона.

В министерстве здравоохранения по итогам мониторинга отмечают, что «не выявлено фактов завышения цен в аптеках» на медицинские маски. При этом уточняется, что были случаи завышения цен со стороны поставщиков, но после обращения губернатора Сергея Морозова в антимонопольную службу «вопрос был решён», и «цены находятся в пределах нормы».

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева отмечает, что медицинские маски есть «в продаже в 18 крупных аптечных сетях, отсутствуют в 17 несетевых аптеках». В том числе их можно приобрести «во всех аптеках и пунктах «УльяновскФармации».

"Цена одной маски в среднем составляет 15 рублей. В целях исключения спекуляции и ажиотажа, маски продаются по пять штук в одни руки», — приводят в министерстве слова Инны Чигиревой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил усилить контроль за наличием лекарств в больницах и аптеках, их ценовой политике. Он также направил обращение в УФАС в связи с ростом цен на медицинские маски, отметив, что «в аптеках искусственно создаётся ажиотаж, цены взвинчены в несколько раз».

Этому предшествовало заявление УФАС Ульяновской области о проверке цен на медицинские маски, при этом отмечалось, что «в ряде аптек Ульяновска медицинские маски по состоянию на 6 февраля 2020 года продаются в неограниченном количестве по цене 6 — 9 руб/шт».

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновский губернатор заявил о «взвинченных» ценах на медицинские маски