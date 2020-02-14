Пермь, , 15:21 — REGNUM На улицах Нью-Йорка работает робот, который создан специалистами пермской компании. Он помогает жителям пройти обследование, узнать симптомы короновируса и заранее предотвратить развитие болезни, сообщает минздрав Пермского края.

Робот помогает не только определить симптомы вируса, но и напоминают о важности профилактики ОРВИ и гриппа.

В вежливой форме робот предлагает прохожим пройти опрос, который состоит из пяти вопросов. Люди сейчас обеспокоены новым видом болезни. В программу пермского робота заложена информация, полученная по результатам исследования Народной больницы Уханьского университета (Китай).

По состоянию на 6 февраля робот опросил на улицах Нью-Йорка 300 человек. Ни у одного из них симптомы коронавируса не выявлены.