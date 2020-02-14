Москва, , 15:19 — REGNUM В состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов внесены коррективы. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: Парад Победы в Москве в 2020 году продлят на полчаса

Так, в его состав включены вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр культуры Ольга Любимова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В то же время из комитета исключены бывший вице-премьер Константин Чуйченко и бывшая министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

Также по теме: На Ставрополье вручили первые медали к 75-летию Победы

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируются масштабно отпраздновать 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Так, 9 мая 2020 года в Москве состоится Парад Победы, который продлится полтора часа, на полчаса дольше, чем годом ранее. На мероприятии будут присутствовать мировые лидеры, а главными гостями станут ветераны со всей России. Для них запланирована четырёхдневная спецпрограмма.