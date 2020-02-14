Париж, , 15:15 — REGNUM К 2030 году Елисейские Поля в Париже могут значительно преобразиться, передает BFM TV.

В Париже представили проект городского планирования, который может радикально изменить облик проспекта. После года работы архитектор Филипп Шиаямбаретта возглавил этот проект.

Архитектор, в частности, предлагает вдвое сократить площадь, отведенную под автомобили, установить бесшумное покрытие, создать больше пешеходных и «зеленых» зон.

Известно, что 71% жителей Парижа считают Елисейские Поля слишком туристическим местом, 26% называют проспект слишком шумным, 10% — опасным.

Комитет Елисейских Полей рассматривает возможность реализации государственно-частного партнерства для реализации этого проекта, бюджет которого оценивается в 150 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть линий метро, три трамвайные и 45 автобусных маршрутов Парижа будут работать всю ночь 15 февраля.

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