Париж, 14 февраля 2020, 15:15 — REGNUM К 2030 году Елисейские Поля в Париже могут значительно преобразиться, передает BFM TV.
В Париже представили проект городского планирования, который может радикально изменить облик проспекта. После года работы архитектор Филипп Шиаямбаретта возглавил этот проект.
Архитектор, в частности, предлагает вдвое сократить площадь, отведенную под автомобили, установить бесшумное покрытие, создать больше пешеходных и «зеленых» зон.
Известно, что 71% жителей Парижа считают Елисейские Поля слишком туристическим местом, 26% называют проспект слишком шумным, 10% — опасным.
Комитет Елисейских Полей рассматривает возможность реализации государственно-частного партнерства для реализации этого проекта, бюджет которого оценивается в 150 млн евро.
Как сообщало ИА REGNUM, шесть линий метро, три трамвайные и 45 автобусных маршрутов Парижа будут работать всю ночь 15 февраля.
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