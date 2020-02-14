Ашхабад, , 15:14 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительственным чиновникам уделить больше внимания вопросам привлечения молодого поколения туркменистанцев к занятиям спортом и подвижными национальными играми. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер отметил, что развитие компьютерных технологий приводит к тому, что дети и подростки все больше времени проводят много времени за компьютерами, планшетами и мобильными телефонами.

«Это ведет к тому, что человек мало двигается и находится в состоянии гиподинамии. Подобный образ жизни отражается на зрении человека, он тучнеет, возникают и другие проблемы со здоровьем. Решение этого вопроса является неотложной задачей государства и всего общества», — подчеркнул Бердымухамедов.

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