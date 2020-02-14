Ставрополь, , 15:15 — REGNUM Работу нелегального цеха по производству немаркированной спиртосодержащей и алкогольной продукции пресекли правоохранительные органы на Ставрополье. Изъята фальсифицированная продукция на несколько миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе МВД РФ.

Цех обнаружили в одном из населенных пунктов Петровского городского округа. Выяснилось, что здесь смешивали спирт с водой и различными добавками. Полученное зелье разливали по бутылкам, наклеивали на них этикетки и отправляли на продажу.

Из незаконного оборота оперативники изъяли около 10 тыс. бутылок разного объема с суррогатной водкой, коньяком и вином, 1,5 тыс. десятилитровых емкостей с этиловым спиртом обшей стоимостью около 4 млн рублей. Также изъято оборудование, поддельные этикетки и акцизные марки.

По данному факту возбуждены уголовные дела. В настоящее время установлены личности двоих злоумышленников, причастных к производству суррогатного алкоголя. Еще несколько человек — жители одного из соседних регионов — находятся в федеральном розыске.

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