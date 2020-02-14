Нур-Султан, , 15:09 — REGNUM Эскиз специального знака для автомобилей с газобаллонным оборудованием представил глава комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер 14 февраля на брифинге.

По его словам эскиз опознавательного знака, указывающего на использование газового оборудования в автомобиле, направлен в комитет административной полиции на утверждение.

«Мы предполагаем, что они будут введены. Пока знаки не утверждены. Это наше предложение», — сказал Беккер. По его словам, знаки будут приняты в первой половине 2020 года.

Напомним, 30 декабря 2019 года в Казахстане вступили в силу новые поправки в правила пожарной безопасности, которые запрещают въезжать на подземную парковку автомобилям, использующим газ.

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