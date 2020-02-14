Чебоксары, , 15:02 — REGNUM В Чувашии будут проверять санитарное и техническое состояние социального жилья и квартир, которые получили дети-сироты. Соответствующее постановление о порядке проведения контроля подписал врио главы Чувашии — председатель регионального правительства Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В документе определён механизм контроля за использованием и сохранностью социального жилья и жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты. Контроль подразумевает проведение плановых и внеплановых проверок «не реже 1 раза в год». Внеплановый выезд может проводиться при получении жалобы или в качестве повторной проверки тех помещений, где ранее выявлены нарушения и были обозначены сроки для их устранения.

«Если заинтересованные лица в срок, указанный в требовании об устранении выявленных нарушений, не устранили нарушения, орган опеки и попечительства в интересах защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обращается в суд», — говорится в документе.

Отмечается, что проверки будут проводиться для предотвращения незаконных сделок по обмену или отчуждению жилья и проживания в них лиц, не имеющих на это законных оснований. Также будет проверяться санитарное и техническое состояние жилья, его использование «по назначению».

Ранее отмечалось, что в Чувашии насчитывается почти 2 тыс. квартир государственного жилищного фонда, из них свыше 1,3 тыс. жилых помещений находится в найме. Власти отмечали, что не все наниматели являются добросовестными: ранее в Чувашии был расторгнут договор с семьей, которая нашла другое жилье, а квартиру, полученную в госжилфонде, стала сама сдавать в аренду. Заставили съехать и меломана, который ночами донимал громкой музыкой. Выселяют и злостных должников.