Оренбург, , 15:01 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший заместитель начальника отдела полиции № 6 Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Оренбургское». Экс-полицейскому инкриминируют крупное взяточничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2019 году в Оренбурге заместитель начальника отдела полиции получал систематически от бригадира трудовых мигрантов взятки. Их общий размер составил более 400 тыс. рублей.

Бывший правоохранитель задержан с поличным 8 октября 2019 года. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляло УФСБ России по Оренбургской области и оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области.

Свою вину обвиняемый в коррупции не признал. В следственных органах считают, что собрана достаточная база доказательств. Уголовное дело, возбуждённое по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) передано в суд.