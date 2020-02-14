Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) медики обследовали на коронавирус более 25 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Досмотрено 175 воздушных судов, 25 тыс. 149 пассажиров и членов экипажа, выявлено восемь пассажиров с повышенной температурой тела. Диагноз опасной инфекционной болезни не нашёл подтверждения ни в одном случае», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону в настоящее время под наблюдением специалистов остаются 103 человека, вернувшихся из Китая. Ежедневно они проходят тестирование на наличие вируса 2019-nCoV.

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