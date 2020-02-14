Москва, , 15:00 — REGNUM Судя по имеющемуся «послужному списку» выдача разрешений на незаконное строительство у главы Листвянки Александра Шамсудинова была поставлена на поток, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя задержание Шамсудинова за незаконное строительство на берегу Байкала.

«Видимо, тот факт, что предыдущие дела в отношении него были прекращены за истечением срока давности придали главе Листвянки уверенности в собственной безнаказанности.

При этом следует учитывать, что территория, окружающая Байкал, является культурным, историческим и природным памятником и, безусловно, привлекает внимание тех, кто желает построить там гостиница или собственный коттедж.

К сожалению, далеко не все чиновники способны пройти испытание властью и деньгами. А уж когда именно концентрация этой самой власти в их руках позволяет легко заработать миллионы, соблазн что-то нарушить ради личного обогащения возрастает в разы.

Остается надеяться, что преемник Шамсудинова на посту главы администрации Листвянского муниципального образования окажется человеком честным и гораздо более устойчивым к таким соблазнам.

А этот прецедент станет тем самым переломным моментов в борьбе с незаконной застройкой в районе Байкала, которая позволит предотвратить экологическую угрозу», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов задержан за строительство нелегальных гостиниц на берегу Байкала. Возбуждено уголовное дело.

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