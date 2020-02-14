Владикавказ, , 14:58 — REGNUM В Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве генеральный директор АО «Автоколонна 1210». Он пытался повлиять на ход разбирательства ФСБ с помощью взятки в размере 500 тыс. рублей, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, решение предложить взятку сотруднику республиканского управления ФСБ гендиректор принял после проведенных в офисе автоколонны оперативно-разыскных мероприятий. В тот же день, 21 января 2020 года, он предложил взятку за прекращение производства проверки.

Однако о намерениях гендиректора сотрудник ФСБ доложил своему руководству, после чего злоумышленник был задержан с поличным. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.