Бахчисарай, Крым, , 15:08 — REGNUM Два с половиной года семья Крыловых из Бахчисарайского района Крыма не может добиться справедливого наказания виновных в гибели своего ребёнка — дело «замяли», а власти республики и правоохранительные органы игнорируют обращения безутешных родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля сообщила Татьяна Крылова.

«Предлагаем вспомнить как глава Крыма Сергей Аксёнов открывал амбулаторию в Соколином, где лично обещал, цитирую: «Никого не оставим без помощи, друзья!». Мы доверились главе республики и встали на учёт туда с новорожденным ребёнком Крыловой Полиной. В следствии чего ребёнок умер без оказания необходимой медицинской помощи от имеющегося заболевания, которое можно было диагностировать и лечить — это данные экспертизы», — отметила Татьяна.

По её словам, на протяжении года девочке и другим детям не выдавались обязательные направления на положенное обследования. Ребёнок умер в первого сентября 2017 года. Бывший заведующий бахчисарайским отделом бюро судебно-медицинской экспертизы Владимир Лазарев установил, что смерть наступила от кровопотери в результате разрыва верхней брыжеечной вены при циррозе печени, который развился в результате инфекции. Он также сообщил прессе, что начальство предложило ему переделать своё заключение и что это далеко не единственный случай фальсификации.

«По результатам проверки главврач Бахчисарайской ЦРБ Константин Гайдарев не был даже отстранён от должности и отделался лишь штрафом в 10 000 рублей. Направления новорожденным детям не выдавались долго и систематически. Смерть нашего ребёнка, на наш взгляд, пытались «замять», вплоть до ложной экспертизы, но не прошёл такой ход. Однако, до сих пор никто не привлечён к ответственности ещё и за подлог карты развития нашего ребёнка. Всё сойдёт с рук?», — подчеркнула женщина, добавив, что ни врач, ни главный врач не ответили за смерть ребёнка.

Это разбирательство тянется два с половиной года, напомнила она.

«Смерть ребёнка, так же, как и шокирующее заявления Лазарева о фальсификации статистики смертности в ЦРБ Бахчисарая, остались без внимания со стороны правоохранительных органов и главы РК. Дело вроде и взяли на контроль, но на данный момент оно снова закрыто. Нас кормят одними обещаниями разобраться. Обращения на странице Аксёнова были написаны много раз — либо остались без ответа, либо вовсе удалены. Ждут, когда родители прекратят попытки добиться справедливости, так как ресурсы у людей моральные и временные не бесконечны?», — считает Татьяна Крылова.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Крыму возбудили уголовные дела по факту смерти 12-летнего ребёнка из Санкт-Петербурга и 15 летней девушки из Махачкалы, отдыхавших в Международном детском центре «Артек». Дети скончались в течение одного месяца.

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