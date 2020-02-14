Нур-Султан, , 14:54 — REGNUM На преодоление неравенства в области здравоохранения направлен новый Кодекс Казахстана о здоровье людей. Об этом 14 февраля заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ханс Клюге на пресс-конференции в Нур-Султане.

«Это другой, более всеобъемлющий способ мышления и инвестирования в здоровье», — заявил Клюге, оценивая новый Кодекс. Он добавил, что законопроект говорит о приверженности Казахстана повестке дня в области устойчивого развития.

Глава Европейского бюро добавил, что Казахстан является одним из самых сильных сторонников продвижения первичной медико-санитарной помощи. Он поблагодарил за открытие центра технического совершенства в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 февраля Ханс Клюге посетил с официальным визитом Узбекистан. В рамках визита стороны подписали соглашение о сотрудничестве на 2020−2021 годы.