Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM В преддверии 77-й годовщины со дня освобождения Ростова-на-Дону от гитлеровцев освободители города получили приглашение на персональный парад. 13 февраля поздравления приняли фронтовики Федор Серов и Павел Кравченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«От имени «огненного поколения» я поздравляю всех с этим большим праздником. Он навсегда останется в наших сердцах и сердцах будущих поколений. Я был удостоен высокой чести защищать этот город. Нам, батальону Мадояна, Герою Советского Союза, была поставлена задача первыми ворваться в город и «перекрыть дыхание» гитлеровских войскам — перерезать железную дорогу, взять железнодорожный вокзал. Эту задачу мы выполнили», — сказал участник кровопролитных сражений Павел Кравченко.

ИА REGNUM напоминает, что первые персональные парады состоялись у домов освободителей города — Петра Никитина и Николая Польшинского — 12 февраля. В настоящее время в областном центре проживают 500 фронтовиков, из них семеро — участники освобождения Ростова-на-Дону.

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