Уфа, , 14:57 — REGNUM Главный механик санатория «Юбилейный» предстанет перед судом после гибели 14-летней спортсменки в Башкирии. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Отмечается, что зимой 2018 года спортсмены-горнолыжники тренировались на склоне около озера Банное. Обвиняемый отвечал за обеспечение безопасности на горнолыжной трассе.

По версии следствия, 60-летний главный механик знал о том, что данный склон является опасным. Несмотря на это он утвердил акт о готовности трассы. Таким образом трасса была сдана в эксплуатацию.

В результате 14-летняя спортсменка упала и ударилась головой о камень за пределами трассы. Она получила несовместимые с жизнью травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сообщается, что свою вину мужчина не признал. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что ранее был осужден тренер 14-летней спортсменки за то, что допустил ее к спуску по опасной трассе. Суд его признал виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы.