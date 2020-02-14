Черкесск, , 14:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет установлен памятник защитникам города Черкесска в годы Великой Отечественной войны. Он заменит старую стелу с именами всего лишь 12 бойцов Красной армии, которые удалось установить в ходе поисковых работ, сообщили 14 февраля в пресс-службе адмистрации города.

В течение последних лет были установлены личности еще 53 красноармейцев. Эту работу провели члены поискового отряда «Подвиг» вместе с советом ветеранов Черкесска. Они выступили с инициативой заменить старый обелиск, что было встречено с одобрением руководством города. Памятник появится на кладбище, на котором в годы войны были похоронены 300 защитников города.

Кроме того, в план мероприятий по подготовке к 9 Мая вошли предложения об изготовлении памятных знаков «75 лет Победы», а также оформлении стенда «Мои родные сражались за Родину». В преддверии праздника все ветераны, проживающие в Черкесске, получат помощь в медицинском обследовании и в решении социально-бытовых вопросов.