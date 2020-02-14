Москва, , 14:46 — REGNUM По итогам 2019 года объём экспорта московской промышленной продукции вырос на 31,88% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.

Общий объём произведенных в Москве товаров, отправленных на экспорт, в стоимостном выражении составил 27,8 млрд долларов в 2019 году. Доля столицы в общем объёме российского экспорта составила свыше 43%, в том числе 20% несырьевого неэнергетического экспорта.

«В 2018 году Москва по этому показателю занимала только 16% российского экспорта», — сообщил, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чиновник также высказал мнение, что для поддержки компаний-экспортеров в Москве следует использовать не только классические формы содействия, такие как страхование экспортных рисков, предоставление экспортных кредитов, налоговые льготы, но и меры, направленные на устранение препятствий на пути развития бизнеса.

При этом московская продукция в 2019 году ушла на экспорт в 184 страны мира. Первое место среди импортеров московской продукции занимает Великобритания, куда было экспортировано товаров на сумму в 5,6 млрд долларов США. Второе место — Белоруссия, которая закупила продукции с московских предприятий на 2,5 млрд долларов. Замывает тройку лидеров Казахстан в который Москва поставила товаров на 2,3 млрд долларов.

Также московские предприятия экспортировали промышленную продукцию в Китай на сумму 1,87 млрд долларов и США на сумму 1,82 млрд долларов. Отметим, что, несмотря на жёсткую риторику американского истеблишмента и введение санкций объём экспорта товаров из Москвы в США вырос в 2019 году на 18,7%.

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