Москва, , 14:38 — REGNUM В 2019 году жители России чаще регистрировали браки и реже разводились. За год заключено 917 тыс. браков, что на 24 тыс. больше чем в 2018 году. Количество разводов снизилось до 528 тыс. (на 56 тыс. меньше). Такие данные статистики приводит Росстат, передает ТАСС.

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Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва — почти 80 тыс (на 4 тыс. больше, чем годом ранее). При этом число разводов выросло в пяти субъектах: в Подмосковье, Краснодарском крае, Удмуртии, Карелии и Чечне.

Чаще всего вступают в брак молодые люди 25−29 лет. На данный момент численность граждан в этом возрасте составляет около 10,2 млн человек, а 20−24-летних — около 7,1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области в 2019 году уменьшилось количество зарегистрированных актов о заключении брака.

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