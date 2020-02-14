Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM Карантинный пункт для профилактики коронавируса в Екатеринбурге разместили в санатории «Бодрость» согласно действующим правилам от 2017 года. Об этом написал депутат гордумы Константин Киселёв в Facebook.

Ранее ряд политических деятелей раскритиковали размещение обсервации в черте города, в густонаселённом райое. Как оказалось, медики работали по инструкции.

«Это продиктовано решением главы Администрации Екатеринбурга от 2017 года», — сказал Коляда.

Также депутат задался вопросом, почему мэр Александр Высокинский не прекратил действие данного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге уберут за черту города карантинные пункты. Решение принято свердловским минздравом и горздравом Екатерибнурга, сообщал депутат Константин Киселёв.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Екатеринбурга уберут карантинный пункт, созданный из-за коронавируса