Ташкент, , 14:32 — REGNUM Человеческий фактор исключат из найма на работу государственных служащих в Узбекистане. Об этом 14 февраля заявил заведующий департаментом кадров агентства по развитию госслужбы Ильхом Курбанов на международном пресс-клубе.

«Люди больше не будут ходить по государственным органам с документами в руках, чтобы найти работу», — сказал Курбанов. По его словам, процесс приема на госслужбу планируется полностью перевести в электронный вид.

Курбанов добавил, что самой серьезной проблемой при подборе руководителей является коррупционный фактор. Поэтому внедрение электронного приема должно снизить коррупцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием парламенту, предложил создать антикоррупционное ведомство.

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