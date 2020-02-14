Романово, , 14:30 — REGNUM Поисковики уточнили место гибели советского солдата — красноармейца Скрипка (ина) Андрея Тихоновича из Алтайского края и передали родственникам, проживающим в селе Романово, бланк медальона. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщила специалист по работе с молодежью отдела гражданского и патриотического воспитания Алтайского краевого дворца молодежи Галина Буймова.

Проведение поисковых работ в районе горы Нято-Вара, Лоуховский район Республики Карелии. Август 2008 года. Поисковый отряд «Возвращение» г. Северодвинска, командир Андрей Сумин Архив поискового отряда «Возвращение» Северодвинска

Андрей Тихонович Скрипка (ин) родился в 1904 году в селе Гилев Лог Завьяловского (ныне Романовского) района Алтайского края, а погиб на карельской земле 6 августа 1942 года.

Бланк солдатского медальона красноармейца Скрипка(ина) А.Т Архив поискового отряда «Возвращение» Северодвинска

На момент начала войны проживал в родном селе, трудился в колхозе, в семье воспитывались трое детей. После обучения начальной военной подготовке по программе Всеобуча (военная подготовка населения без отрыва от производства) 17 марта 1942 года был призван Завьяловским РВК в ряды Красной Армии и направлен в Бийск в расположение 288 запасного стрелкового полка.

Схема положения 263 стрелковой дивизии на 5-6 августа 1942 года Архив поискового отряда «Возвращение» Северодвинска

15 апреля 1942 года, получив вещевые, денежные и продовольственные аттестаты, в составе 5928 роты 288 запасного стрелкового полка красноармеец Скрипка (ин) был направлен в район ст. Сорокская, о чем свидетельствует донесение штаба. 263 стрелковая дивизия, где продолжил службу Андрей Тихонович, была сформирована в августе 1941 года в Архангельске и до начала 1943 года вела боевые действия на Карельском фронте.

Передача бланка солдатского медальона. 9 февраля 2020 года, с. Романово Алтайского края Архив поискового отряда «Возвращение» Северодвинска

Журнал боевых действий дивизии подробно описывает события первых дней августа 1942-го, в которых принял участие красноармеец Скрипка (ин):

«Вечером 1 августа противник прорвал оборону 80-й мотострелковой бригады, занял господствующую высоту (гору Нято-Вара) и попытался продвинуться дальше на восток. На помощь бригаде был срочно переброшен 993 стрелковый полк 263 стрелковой дивизии с задачей отбросить врага на исходные позиции. Ночью полк занял исходный рубеж, а утром 2 августа атаковал. Наступление противника было остановлено, но гору Нято-Вара вернуть не удалось. 6 августа 1942 года полк вновь перешел в наступление, но смог продвинуться лишь на 600 метров».

Именно в этом бою погиб алтайский солдат Андрей Тихонович Скрипка (ин).

«В 2008 году в Лоуховском районе Карелии в районе горы Нято-Вара поисковый отряд «Возвращение» из Северодвинска поднял останки четверых бойцов. У двоих из них были обнаружены солдатские медальоны. Оба медальона были прочитаны: один солдат оказался из Новосибирска, а другой — наш земляк Скрипкин Андрей Тихонович», — пояснил председатель Алтайского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Дмитрий Вейн.

Архив поискового отряда «Возвращение» Северодвинска

В донесении о боевых потерях дивизии указано, что красноармеец Скрипка (ин) захоронен в 46 километрах от села Лоухи, в 1,5 км. от шоссе Лоухи — Кестеньга. В действительности останки солдата были обнаружены при проведении поисковых работ в 2008 году на южном склоне горы Нято-Вара.

В сентябре 2008 года красноармеец Скрипка (ин) А.Т. захоронен с почестями на воинском мемориале в п. Сосновый Лоухского района Карелии. А реликвия будет храниться теперь на Алтае в семье внука — Скрипкина Вячеслава Анатольевича.