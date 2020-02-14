Москва, , 14:27 — REGNUM В США приступили к чисткам в академической среде и нагнетанию внешней угрозы, чтобы ослабить позиции президента США Дональда Трампа. Об этом 7 февраля заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что всплеск подобного рода информации связан с тем, что сорок пятый президент США Дональд Трамп вошёл весьма основательно в промежуточные выборы. И естественно, что те, кто противодействовали ему в 2016 году, готовы и сегодня возобновить попытки», — заявил Кошкин.

Йельский и Гарвардский университеты в США оказались в центре коррупционного скандала из-за незадекларированных подарков на 375 миллионов долларов. Примечательно, что в списке незадекларированных дарителей оказались Китай, Иран и Россия, в том числе такие организации, как инновационный центр Сколково, лаборатория Касперского и китайская компания Huawei.

Таким образом «недружественные» страны, по мнению американских властей, могли финансировать университеты, чтобы получать от них нужную информацию.