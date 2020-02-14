Москва, , 14:22 — REGNUM Всё больше авторитетных политиков и экспертов в США сомневаются в реальном масштабе бедствия коронавируса в Китае, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление ВОЗ о заражении двух третей населения Земли коронавирусом.

«Сейчас всё громче раздаются голоса, что Китай не предоставляет актуальную и достоверную информацию, есть серьезные предположения, что, скорее всего, картина бедствий сильно преувеличена.

Очень интересное совпадение: сегодня должна была вступить в силу ранее подписанная США и Китаем первая фаза торгового соглашения, но её выполнение будет отложено из-за вспышки коронавируса. Это очень выгодно Китаю и с экономической точки зрения, и в органическом нивелировании протестных настроений в Гонконге.

Выигрывает на фоне негативного информационного фона только мировой фармацевтический рынок. Именно американские фармгиганты являются бенефициарами ВОЗ и их рупором, стимулирующим продажи лекарственных средств.

После того как уляжется информационная волна, аналитики обязательно сделают выводы о рекордных выручках и росте капитализации в фармацевтической отрасли.

А вот две трети мировой экономики может проиграть вследствие падения котировок на энергоресурсы, металлы, потребительских товаров, замедления мировой торговли.

Когда вирус рассеется, на виду останется снова неприкрытое и нерешенное торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли.

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