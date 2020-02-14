Нур-Султан, , 14:16 — REGNUM По итогам 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 16 614 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

В результате ДТП пострадали 24 858 человек. По итогам года страховые организации выполнили 74 914 страховых выплат по ОСАГО в общем объеме 29,7 млрд тенге ($78,7 млн).

По состоянию на 1 января 2020 года в республике было зарегистрировано 3,777 млн транспортных средств, а по итогам года — 871 078, что на 12,3% больше, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября 2019 года в Казахстане произошло 14 835 ДТП, что на 4,2% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

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