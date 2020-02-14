Москва, , 14:21 — REGNUM Романтическое свидание в Москве в день святого Валентина обойдётся в среднем в 14,5 тысяч рублей (около 230 долларов США). Об этом сообщает департамент экономической политики и развития города Москвы со ссылкой на ресурс Upgraded Points.

Ресурс провел исследование, в котором анализируется стоимость ужина из трех блюд, билетов в театр, двух коктейлей в баре и транспортные расходы для пары в 120 городах мира, используя данные о стоимости жизни сайтов Expatistan и Numbeo. В этом рейтинге Москва заняла 50 место.

Из общих расходов на свидание в Москве $146 (около 9 тысяч рублей) уйдёт на билеты в театр, а ужин обойдётся в $65 (около 4 тысяч рублей). По уровню расходов на романтическое свидание Москва стоит примерно на одном уровне с такими городами как Милан или Тайбэй, где стоимость подобного отдыха составит около $228, а также Стокгольмом или Дубаем ($225), Канберре или Дублине ($223).

Самым дорогим городом для свиданий в рейтинге назван Нью-Йорк, где на это придется потратить $566. Следом идут Бостон и Цюрих ($425). Замыкает тройку лидеров Сан-Франциско ($423). Дешевле всего романтический день обойдется для пары в Александрии ($64), Белграде и Алжире ($70), Маниле ($71) и Тунисе ($72).

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