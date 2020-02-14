Москва, , 14:03 — REGNUM Скандал с подарками на сотни миллионов долларов в Йельском университете и Гарварда имеет политическую подоплёку. Об этом 7 февраля заявил декан кафедры социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация с США сейчас всё больше и больше напоминает ситуацию времён маккартизма, когда людей подвергали обструкции, увольняя с работы, и сажали за решётку лишь по одному подозрению связи с красными. Сейчас такой список врагов Америки расширился. Американская администрация жёстко давит на ведущие американские вузы, которые являются, кстати, центрами подготовки американской элиты… Загоняют в прокрустово ложе своих политических приоритетов», — заявил Шатилов.

Йельский и Гарвардский университеты в США оказались в центре коррупционного скандала из-за незадекларированных подарков на 375 миллионов долларов. Примечательно, что в списке незадекларированных дарителей оказались Китай, Иран и Россия. Эти страны, по мнению американских властей, могли таким образом финансировать университеты, чтобы получать от них нужную информацию.