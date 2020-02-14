Москва, , 14:01 — REGNUM Вспышку коронавируса все международные организации используют с своих целях, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«История с коронавирусом используется как элемент информационной войны. Если ситуация улучшается, то что же, [американцам] надо хвалить китайцев, у которых начал работать карантин? — сказал Делягин. — Все обсуждали, когда резко выросло количество заболевших. Это используется фармацевтическими монополиями для продвижения своих товаров. Это используется ВОЗ для того, чтобы показать, что она является главной международной организацией, а не ВАДА, и не ООН, и не МВФ. Это используется всеми в своих целях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Китая, за исключением провинции Хубэй — очага заболевания, было зарегистрировано 267 новых подтверждённых случаев коронавирусной пневмонии.