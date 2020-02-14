Темиртау, Казахстан, , 13:53 — REGNUM Многомиллиардный ущерб окружающей среде нанесло АО «АрселорМиттал Темиртау» в 2019 году. Об этом 14 февраля сообщает издание Informburo со ссылкой на департамент экологии по Карагандинской области Казахстана.

В ведомстве уточнили, что декабре 2019 года был проведен профилактический контроль деятельности АО «АрселорМиттал Темиртау», который выявил грубейшие нарушения экологического законодательства.

Нарушения были выявлены на ТЭЦ и кислородно-конвертерном цехе. Департамент выдал предприятию предписания об устранении нарушений.

Напомним, 14 февраля в Темиртау прошло заседание Совета по вопросам охраны окружающей среды под председательством акима (главы) Карагандинской области Жениса Касымбека.

Участники совещания обсудили реализацию мероприятий комплексного плана, касающихся оздоровления экологической ситуации города Темиртау.