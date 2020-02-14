Виндхук, , 13:53 — REGNUM Первая леди Намибии Моника Гейнгоб пообещала пожертвовать все свое состояние на благотворительность. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно отчету фонда Thomson Reuters, состояние Моники Гейнгоб оценивается в 3 млн долларов США, которые она планирует полностью пожертвовать в свой собственный Фонд единой экономики.

Как передают репортеры, фонд Гейнгоб предоставляет кредиты предпринимателям и гранты студентам, а также оказывает поддержку жертвам гендерно мотивированного насилия.

«Я твердо верю, что наследование является одним из главных факторов неравенства», — сказала она в фонде Thomson Reuters.

После того, как президент страны Хаге Гейнгоб был избран на должность в 2015 году, он и первая леди объявили, что их совокупные активы составляют около 7,4 млн долларов США.

В интервью корреспонденту Reuters Гейнгоб опровергла слухи о своих политических амбициях.

«Я не выполняю никакой исполнительной политической функции… Я убеждена, что не нужно быть политиком, чтобы добиться перемен», — заявила Гейнгоб.

«Но я чувствую эту глубокую потребность, имея возможности, я должна сделать больше», — добавила она.

Первая леди, которая является адвокатом, в прошлом году работала с жертвами сексуальных домогательств, когда движение #MeToo стало популярным в социальных сетях Намибии.

«Из всех моих достижений звание первой леди меньше всего отражает меня, потому что это единственное звание, которое я не заслужила, которое я получил благодаря браку. Для меня это форма незаработанной привилегии, но… она изменила многие мои взгляды на социально-экономические проблемы в стране», — сказала она.