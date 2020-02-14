Варшава, , 13:47 — REGNUM Окружная прокуратура города Катовице направила в районный суд обвинительное заключение по обвинению 28 человек в получении и даче взяток за неприменение санкций при нарушении правил парковки. Об этом «Польскому радио» сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры Катовице Марта Завада-Дыбек.

Как пояснила пресс-секретарь, несколько десятков функционеров «Городской стражи», в функции которой, в том числе, входит надзор за соблюдением правил парковки, в период с августа 2012 по январь 2013 года принимали взятки от нарушителей. Суммы взяток составляли от 19 до 100 злотых (от 5 до 25 долларов), в одном случае это была бутылка водки.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали. Им грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или до двух лет лишения свободы.

Это уже не первое дело такого рода в Катовице. Ранее в суд было направлено обвинительное заключение в отношении 16 функционеров и 57 взяткодателей. В большом числе случаев в отношении лиц, дающих взятки функционерам «Городской стражи», прокуратура ходатайствует перед судом о прекращении уголовного дела.

«Городской стражей» в Польше именуется муниципальная полиция, в функции которой входит обеспечение порядка в общественных местах