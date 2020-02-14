Чебоксары, , 13:41 — REGNUM Прокуратура Чувашии вышла в суд с иском о сносе незаконных построек на территории особо охраняемой природной территории в Ядринском районе. Строения фактически использовались как жилой дом и баня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Речь идёт об особо охраняемой природной территории «Этноприродный парк Чувашской Республики имени А. П. Айдака». По данным ведомства, в его границах находится земельный участок общей площадью 159 тыс. кв. метров (земли сельскохозяйственного назначения), который с 2015 года принадлежит на праве собственности СХПК «Союз». В прокуратуре установили, что в 2019 году на основании выданных главой поселения разрешений на участке СХПК возведены два объекта капитального строительства — «Дом пчеловода» и «Омшаник».

"До настоящего времени разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов не выдавались. Построенные объекты капитального строительства по техническим параметрам не соответствуют проектной документации, фактически «Дом пчеловода» является жилым домом, а «Омшаник» — баней», — говорят в прокуратуре, отмечая, что полномочиями по выдаче разрешения на строительство в границах ООПТ обладает минприроды Чувашии.

В адрес администрации Большемердянского сельского поселения и СХПК внесены представления, по результатам которых два лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В ведомстве отмечают, что строения не были снесены, поэтому прокурор района направил в суд иск с «требованием о признании построенных объектов самовольными постройками и их сносе».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в чувашском Новочебоксарске было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в «Ельниковской роще», которая является особо охраняемой природной территорией местного значения. Ущерб, нанесённый бюджету Новочебоксарска, оценён в сумму не менее 34 тыс. рублей.

Подробнее: Заведено дело по факту вырубки деревьев в «особо охраняемой» роще в Чувашии