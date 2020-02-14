Пекин, , 13:41 — REGNUM Пекинский автосалон могут отложить из-за эпидемии коронавируса в Китае. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Autocar.

Официальные заявления организаторы автошоу пока не делали, однако информатор издания уверяет, что участники автовыставки уже получили уведомление о том, что мотошоу переносится с апреля 2020 года на неопределённый срок. Он отметил, что дата, на которую планируют переносить мероприятие, будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Такое решение организаторов автовыставки может оказаться вполне логичным ведь сейчас в Пекине принимаются всевозможные меры по борьбе с новым коронавирусом. В Китае появляются запреты на поездки и приостанавливаются международные рейсы. Кроме того, улицы городов в КНР постоянно обрабатывают специальными химическими средствами.

Ранее автокомпания Toyota объявила о приостановке всех своих производств в КНР до 16 февраля текущего года из-за эпидемии коронавируса.

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