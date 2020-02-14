Сочи, Краснодарский край, , 13:32 — REGNUM Посёлок Сириус в Сочи может получить статус городского округа. Решение о проведении публичных слушаний по этому вопросу приняли 14 февраля депутаты Сочинского городского собрания, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные пресс-службы.

Публичные слушания планируется провести «по вопросу преобразования муниципального образования город-курорт Сочи в муниципальные образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и городской округ Сириус Краснодарского края». Как пояснил председатель горсобрания Игорь Филонов, решение о проведении слушаний принято «на основании обращения граждан». Они назначены на 26 февраля.

Как уточнил портал SochiNews, в горсобрание ранее было направлено обращение за подписью 892 жителей Сочи и ПГТ Сириус о проведении слушаний по разделению территории муниципального образования город-курорт Сочи на два муниципальных образования — городской округ Сочи и муниципальное образование Сириус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой о выделении в Имеретинской низменности Сочи новой административно-территориальной единицы — создании посёлка городского типа Сириус, ранее выступил губернатор Краснодарского края, инициатива была поддержана ЗС, также состоялся референдум. 1 февраля было опубликовано распоряжение правительства РФ о создании посёлка городского типа Сириус на территории Сочи Краснодарского края.

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